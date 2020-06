Comment organiser une cérémonie de remise de diplômes au temps du coronavirus ?

Comment respecter la distanciation sociale en respectant les distanciations sociales ? Certains pays ont trouvé des astuces. Aux Philippines, des robots remplacent les écoliers. "Beaucoup pensaient que nous n'allions pas maintenir notre remise de diplômes, mais grâce à ce moyen robotique d'organiser la cérémonie, on a mené à bien notre remise de diplômes et ça a été retransmis en direct sur la page Facebook de la ville", explique Leonardo Ebona, le principal de l'école.

Une remise de diplômes sur un circuit de Formule 1

À Sakhir, au Bahreïn, un lycée organise sa cérémonie de remise des diplômes en drive-in sur le circuit de Formule 1 du royaume. À travers le monde, l'épidémie de Covid-19 a fait plus de 413 000 victimes. En France, plus de 29 000 personnes sont décédées, tandis que plus de 155 000 personnes ont attrapé le virus.