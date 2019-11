VIDEO. Hong Kong : des étudiants viennent masqués à leur remise de diplôme en signe de protestation

"On veut faire savoir que les étudiants font partie de cette protestation." Jeudi 7 novembre, près de 1 000 étudiants ont manifesté leur soutien au mouvement de contestation qui secoue Hong Kong depuis plusieurs mois. Lors de leur cérémonie de remise de diplôme à l'université chinoise de Hong Kong, ils se sont présentés avec des masques et des pancartes. Ils ont entonné des chants tels que "Hong Kong libre, révolution du siècle !"

Contre l'interdiction du port du masque

Les manifestants ont depuis cinq mois pris l'habitude de défiler le visage masqué, notamment pour ne pas être reconnus et se prémunir de poursuites judiciaires. Or, début octobre, la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a décidé d'interdire le port de masques pour tenter de dissuader les manifestants de descendre dans les rues. Une mesure défiée ici par les étudiants, et plus largement peu respectée. Elle a en outre mis le feu aux poudres en provoquant des manifestations encore plus violentes et des actes de vandalisme contre les entreprises accusées de faire le jeu de l'exécutif hongkongais et de Pékin.