Manifestations à Hong Kong : le gouvernement invoque une loi d'urgence pour interdire le port du masque

Les manifestants sont chaque semaine très nombeux à porter des masques pour ne pas être identifiés et éviter de futures poursuites judiciaires.

Le gouvernement hongkongais sévit. La cheffe de l'exécutif Carrie Lam a invoqué vendredi 4 octobre une loi d'urgence qui n'avait plus été utilisée depuis 1967 pour interdire le port du masque, et ce dans le but d'en finir avec une crise politique sans précédent.

"Nous pensons que la nouvelle loi aura un effet dissuasif sur les manifestants violents et émeutiers masqués, et assistera la police dans sa mission de maintien de l'ordre", a déclaré Carrie Lam lors d'une conférence de presse. La loi utilisée par l'exécutif remonte à l'époque coloniale, et ne nécessite pas un vote du Conseil législatif, le "Parlement" local.

Pour ne pas être identifiés et éviter de futures poursuites judiciaires, les manifestants portent pour la plupart des masques faciaux, et souvent des casques, des lunettes de protection et des masques à gaz afin de se protéger des gaz lacrymogènes et des projectiles tirés par la police.