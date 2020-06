Cinéma : pas de Festival de Cannes, mais une sélection de 56 films

2 067 films ont été vus et 56 ont été retenus, trois de moins que l’édition 2019. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, et Pierre Lescure, le président de l'événement, ont dévoilé cette sélection. Il y a notamment The French Dispatch avec Benicio del Toro et Léa Seydoux et deux films sur la communauté noire avec des violences policières dans les années 1970 à Londres : Lovers Rock et Mangrove que le réalisateur Steve McQueen dédie à George Floyd.

21 films français

Des Hommes, de Lucas Belvaux avec Gérard de Depardieu, a été retenu également. C’est un film qui revient sur ces hommes qui ont fait la guerre d’Algérie. 21 films français ont été sélectionnés au total : le nouveau François Ozon, Été 85, qui sort le 15 juillet, et celui de Maïwenn, ADN, qui évoque ses racines algériennes. Au rayon comédie, Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, Un triomphe avec Kad Merad et le premier film de Laurent Lafitte, L’Origine du monde. Ces films sortiront dans le monde entier avec le label Cannes 2020. Les grands studios américains sont absents de cette sélection parce qu’ils ont décalé les sorties de leurs films à cause de la pandémie de coronavirus.

Le JT

Les autres sujets du JT