Cinéma : les tournages ont repris

Voilà l'illustration d'un tournage dans le monde d'après : masque obligatoire pour tout le monde et distribution de gel hydroalcoolique. "Les masques sont très difficiles à porter, ils tiennent très chaud, on a du mal à respirer. Je vais intervenir et préconiser de faire des pauses, de changer les masques quand ils sont humides", explique Cyril Taba, référent Covid.

Un protocole sanitaire à respecter

Dispensés du port du masque, les comédiens sont impatients de retourner devant la caméra après plusieurs semaines d'incertitude liée à l'épidémie de Covid-19. Crimes parfaits est une série télévisée avec trois comédiens principaux : Isabel Otero est commandante au SRPJ de Nice (Alpes-Maritimes), assistée d'un lieutenant de police incarné par Hubert Roulleau et d'un médecin légiste. Elle doit déjouer les plans du meurtrier qui est connu depuis le début de l'épisode.

