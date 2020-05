Chômage partiel : les règles changeront au 1er juin

La ministre du Travail a indiqué que 12,1 millions de personnes étaient au chômage partiel, mercredi 6 mai. Le gouvernement espère désormais qu'on a atteint un plafond et a posé ses conditions pour les semaines à venir. "Rien ne va changer pour les secteurs qui ont interdiction de redémarrer", explique en préambule Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures. "L'employé perçoit 84% de son salaire net, 100% quand c'est au smic, et l'employeur est remboursé par l'État de 100% de cette rémunération", rappelle le journaliste. "À partir du 1er juin, pour les secteurs où les entreprises pourront rouvrir, l'employeur ne sera plus remboursé à 100%", indique-t-il.

Quel reste à charge pour les entreprises ?

Si rien ne change pour les salariés, pour les employeurs, il restera un "reste à charge" dont le montant est toujours en négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. "Le patronat souhaiterait que sa contribution n'excède pas 10% des salaires versés. Ce qui est sûr, c'est que plus lourde sera la charge de l'employeur, plus il sera tenté ou contraint d'avoir recours à des licenciements économiques, et donc de transformer ce chômage partiel en chômage tout court", éclaire Jean-Paul Chapel.