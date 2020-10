Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A baisse de 11% au troisième trimestre 2020 mais enregistre une hausse de 8,8% sur un an

Les chiffres du chômage reculent malgré la seconde vague de l'épidémie du Covid-19. Après une hausse au deuxième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (n'exerçant aucune activité) diminue de 11% en France (y compris les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), selon les chiffres publiées, mardi 27 octobre, par le ministère du Travail et Pôle emploi. Ils sont désormais 3 673 400 en France métropolitaine au 3e trimestre 2020. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A enregistre une hausse de 8,8% sur un an.

Pour les catégories A, B, C, le chômage au troisième trimestre diminue de 0,5%, et croît de 4,4% sur un an. Il concerne désormais à 6 086 100 de personnes, indique la Dares, le département statistique du ministère du Travail.