Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente de 23,2% au deuxième trimestre 2020, malgré une baisse en juin

Le chômage s'envole au deuxième trimestre en France. Malgré une légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A en juin, le niveau de chômage reste très élevé, avec une hausse de 23,2% en France (hors Mayotte) sur les mois d'avril, mai et juin, au plus fort de la crise du coronavirus. Au total, 4 407 300 personnes sont inscrites en catégorie A. Pour les catégories A, B, C ce nombre s’établit à 6 115 600.

En juin 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi n’ayant exercé aucune activité (catégorie A) a baissé de nouveau fortement sur le mois (-204 700) mais demeure à un niveau élevé (4 220 900) en France (hors Mayotte). Le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite au cours du mois (catégories B et C) continue d’augmenter (+236 200).