Chine : Wuhan vit sans Covid-19

La Chine avait été le premier pays malade du coronavirus, serait-il le premier pays guéri ? "Quand il y a un nouveau foyer et il y en a, assure, Arnaud Miguet, envoyé spécial à Wuhan (Chine) pour France Télévisions, c'est toute une ville qui est confinée". En Chine, à ce jour, "pas de deuxième vague, pas de circulation incontrôlée du virus, c'est cette méthode", explique le journaliste.



Confinés entre le 23 janvier et le 8 avril

C'est la fin de la distanciation sociale et des gestes barrières à Wuhan. Les boîtes de nuit font le plein, la jeune chinoise rattrape le temps perdu. Neuf mois après le début de la pandémie, la vie a repris son cours dans cette ville de 11 millions d'habitants. Les rues du quartier historique sont remplies comme avant, les commerces sont ouverts et les masques ne sont plus obligatoires. Entre le 23 janvier et le 8 avril, les habitants ont eu l'interdiction de sortir de chez eux. Ils ont été approvisionnés en nourriture en bas des immeubles.