Chine : Wuhan en quarantaine à cause du coronavirus mortel

Wuhan, ville de Chine de 11 millions d'habitants, est en quarantaine. Elle est figée, vide, les rues sont silencieuses. Dans certains quartiers, des haut-parleurs diffusent des messages appelant les malades à se signaler. Pas de bus ou de métro. Pékin a interdit la circulation de véhicules privés, sauf autorisation spéciale, alors c'est le système D pour les habitants. Ils font leurs courses à deux-roues ou à pied. Tout le monde respecte les consignes : les magasins et les restaurants sont fermés.

Rapatriement prévu à une date inconnue

Lors que le bilan des victimes du coronavirus s'alourdit de jour en jour, la psychose s'installe dans la région. Une épicerie de quartier n'ouvre que durant quelques heures par jour. "On préfère ne pas rester ouverts très longtemps, parce que plus il y a de monde, plus il y a de risque", indique une commerçante. Un couple d'expatriés français à Wuhan disent se sentir "seuls et isolés". Contrairement à son mari chef d'entreprise, Catherine Raimbault souhaite partir le plus vite possible.

