Chine : deux provinces de nouveau touchées par le Covid-19

Samedi 9 janvier, la Chine, qui pensait pouvoir laisser l’épidémie derrière elle, se trouve face à l’apparition de plus de 300 nouveaux cas. 18 millions d’habitants sont de nouveau placés en quarantaine. Le pays "est à nouveau en mode de guerre, ce sont les mots des autorités. Dans la province voisine de Pékin, dans deux villes […] Il y a 350 cas de Covid-19 et c’est la méthode chinoise : pour 350 cas, 18 millions sont ce soir confinés", révèle Arnauld Miguet, en direct sur place.

Des commerces et écoles fermés

Par ailleurs, les écoles, supermarchés et magasins sont fermés. Les transports publics, de leur côté, ne fonctionnent plus. L’intégralité des habitants des deux villes concernées vont devoir se faire tester. 40 000 médecins et infirmières viennent d’arriver en renfort. La tension est palpable. Alors que le Nouvel An chinois approche, les autorités conseillent de limiter au maximum les déplacements pour éviter toute nouvelle propagation.

Le JT

Les autres sujets du JT