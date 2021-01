Coronavirus : des experts de l'OMS empêchés d'aller en Chine à cause de problèmes de visas

Plus d'un an après sa découverte à Wuhan, en Chine, on ne connaît toujours pas l'origine du coronavirus. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devaient se rendre sur place, mais ils en ont été empêchés par des problèmes de visas.