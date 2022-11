Chine : confinement anti-Covid-19 ordonné à Zhengzhou après de violentes protestations

Les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test Covid négatif et l'autorisation des autorités locales.

La situation se tend à Zhengzhou. La ville du centre de la Chine, qui héberge une immense usine d'iPhone, a ordonné jeudi 24 novembre le confinement de plusieurs quartiers en raison d'une flambée de Covid-19. Les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test Covid négatif quotidien et l'autorisation des autorités locales, et il leur est conseillé de ne pas quitter leur domicile "sauf si nécessaire", ont annoncé les autorités municipales de Zhengzhou.

Zhengzhou a enregistré 675 nouvelles infections au Covid, dont la grande majorité était asymptomatique. Ces restrictions, qui concernent plus de 6 millions de personnes, dureront à partir de vendredi minuit. Mais elle ne concerne pas la zone de l'usine d'iPhone, où les ouvriers sont déjà soumis à des restrictions depuis plusieurs semaines.

Foxconn présente "ses excuses"

Cette décision a été prise après le début des violentes protestations dans cette usine. Elles auraient éclaté en raison d'un problème autour des primes des ouvriers. Foxconn s'est excusé jeudi, assurant qu'une "erreur technique" dans son système de paiement en était à l'origine. Le groupe a dit "totalement comprendre" les inquiétudes des ouvriers. "La société fera également de son mieux pour résoudre de façon proactive les préoccupations et les demandes raisonnables des employés", a affirmé l'entreprise taïwanaise. Le mois dernier, des ouvriers, paniqués par le confinement inopiné de l'usine, avaient fui le site à pied, certains se plaignant de la désorganisation régnant sur place.