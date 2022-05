Chine : à Shanghai, la politique zéro Covid dure toujours

A Shanghai (Chine), 26 millions d’habitants sont toujours tenus de rester chez eux. La situation dure depuis plus de deux mois.

Cela fait 60 jours que Shanghai (Chine) est confinée. Au départ, le confinement ne devait durer que quatre jours. Dimanche 29 mai, un certain allégement des mesures a été décidé. Certains habitants peuvent sortir, avec autorisation spéciale, de leur résidence pour se promener. Certains services publics comme le métro et les bus ont été redémarrés. Les voitures sont toujours a priori interdites, mais certains supermarchés sont ouverts.

Tests PCR obligatoires

Attention, il faut désormais un test PCR de moins de 72 heures pour y entrer. Ces derniers vont devenir le quotidien des habitants de Shanghai. Les cabines fleurissent un peu partout dans la ville. La ville dénombre officiellement 67 nouveaux cas de Covid-19, lundi 30 mai. A Pékin, c’est 14. La capitale n’aura pas connu de confinement et l’allégement des mesures se fait sentir de plus en plus tous les jours, explique le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.