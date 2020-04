Charente-Maritime : des propriétaires divisent les loyers de leurs locataires par solidarité

Rendez-vous au 2, place des Beaux-rêves, à Angoulins-sur-mer en Charente-Maritime. Un petit havre de paix qui regroupe cinq logements. Il y a quelques jours, Michelle et Joël ont envoyé un courrier très officiel à leurs quatre locataires. En temps de crise, ils ont décidé de baisser de moitié leurs loyers jusqu’à la fin du confinement. "Je me suis dit qu’on vivait une situation très particulière, et qu’il n’y avait pas de raison d’aider les gens qui pouvaient se retrouver dans la panade", explique Joël Kérisit.

"C’est un geste qui me touche"

Car la plupart de leurs voisins locataires exercent des professions libérales, comme Yvan Lacheny, ostéopathe. Alors, ce petit coup de pouce est vécu comme une bénédiction. "Moi, ça m’allège financièrement, c’est un geste qui me touche", raconte-t-il.





