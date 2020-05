Ces chansons qui font l'actu. Les caissières, nouvelles héroïnes

Une caissière dans un supermarché près de Lyon, le 15 avril 2020. Photo d'illustration. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Si l’on a chanté le sacrifice du poilu ou les souffrances du prolétariat des usines, des voix s'élèvent maintenant pour célébrer ceux qui sont en première ligne dans la mobilisation de la France contre le Covid-19. Au premier couplet de cette chanson, mise en ligne le 3 avril, Gauvain Sers évoque une caissière d’hypermarché.

La période du confinement va sans doute changer à jamais notre vision des caissières, puisque l’on a réalisé que sans elles, sans les livreurs, sans les éboueurs, sans les aide-soignantes, sans toutes ces professions mal payées et la plupart du temps peu respectées, le pays ne tiendrait pas. Et pourtant, on ne va pas dire que notre culture populaire manifestait jusqu’à présent énormément de respect pour les caissières.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Gauvain Sers, En première ligne, 2020

Adrienne Pauly, La Fille au Prisunic, 2006

Jean Ferrat, Prisunic, 1966

René Koval, Magasins modernes, 1934

Monty, La Caissière de chez Dupon, 1935

Elmer Food Beat, La Caissière de chez Leclerc, 1990

Michel Delpech, Une destinée, 1975

Arthur H, La Caissière du super, 2014

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.

Tout cet été, nous avons eu le plaisir d'une longue conversation musicale avec une immense artiste dans La Playlist de Françoise Hardy.