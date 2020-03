Ces chansons qui font l'actu. Confinement: la pharmacie, une passion française

Patrick Magnetto, président des pharmaciens du Var le 23 mars 2020, présente une boîte d'hydroxychloroquine Plaquénil. (MAXPPP)

Ça ne pouvait pas manquer : dans le débat sur l’usage de l’hydroxychloroquine dans le traitement contre le covid-19, il y a eu des voix sur les réseaux sociaux et dans la presse pour rappeler Le Sirop Typhon, énorme succès discographique de Richard Anthony en 1968.

À l’époque, on prend plaisir à moquer la crédulité des Français en matière de médicaments. Et c’est constant, d’ailleurs. Le succès du Sirop Typhon s’explique aussi parce que les modernes croient fermement qu’il s’agit d’une chanson contre les remèdes de grand-mère et les traditionnalistes y voient une charge contre l’industrie pharmaceutique et les millions qu’elle dépense en publicité pour des produits d’automédication.

La polémique autour de l’hydroxychloroquine nous rappelle aussi que, notre culture populaire, au-delà des crises sanitaires comme celle que nous traversons, conserve un fond de méfiance envers les médicaments, si bénéfiques soient-ils.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Richard Anthony, Le Sirop Typhon, 1969

Liz Cherhal, Je prends des médicaments, 2014

Serge Gainsbourg, En relisant ta lettre, 1961

Pierre Perret, Ca va bien, ça va mal, 1962

Serge Lama, Les P'tites femmes de Pigalle, 1973

Philippe Chatel, Blues euphorisant, 1976

Alain Souchon, J'ai perdu tout ce que j'aimais, 1977

Daniel Balavoine, Le Blues est blanc, 1985

Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues, 1997

Alain Bashung, L'amour c'est pas confortable, 1977

Alain Kan, Speed My Speed, 1976

Michel Jonasz, Les Ricochets, 1975

Marie-Paul Belle, Heureuse par hasard, 1980

Enzo Enzo, Jeudi, 1997

Benjamin Biolay, Jaloux de tout, 2009

Oldelaf, Le monde est beau, 2011

Ginette Garcin, Cresoxipropanediol en capsule, 1966

