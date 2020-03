"Cela fait quinze jours que l'on vit dans cette ambiance" : à Crépy-en-Valois, on a voté masqué pour les municipales

A Crépy-en-Valois, dans l’Oise, premier foyer épidémique en France, le premier tour des municipales s'est déroulé dans une ambiance particulière, ce dimanche.

Pas question de prendre le moindre risque, à Crépy-en-Valois, foyer épidémique du coronavirus. Ici, tout le monde a fait alliance pour faire barrage au coronavirus, dimanche 15 mars, pour le premier tour des municipales.

Sylvain, assesseur dans l'un des bureaux de vote, a son spray de désinfectant à portée de main. "J'en mets un peu partout et je nettoie avec mon Sopalin pour désinfecter l'isoloir. L'idée c'est de le faire très régulièrement", explique-t-il.

Le dépouillement après le vote à Crépy-en-Valois, le 15 mars 2020. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

Une campagne perturbée

En glissant son bulletin dans l’urne, certains en profitent pour prendre les dernières nouvelles. "Cela fait quinze jours que l'on vit dans cette ambiance", raconte Virginie Douate, qui préside l'un des douze bureaux de vote de la commune. "Les gens ont besoin de sortir de chez eux, de ce confinement et de cette morosité."

D'autant que la vie politique a été plus que perturbée à Crépy-en-Valois. Plusieurs candidats ont été confinés et des réunions publiques annulées. L'issue du scrutin est plus incertaine que jamais.