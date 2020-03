DIRECT. Elections municipales 2020 : les bureaux de vote ont ouvert en métropole et Edouard Philippe a voté, malgré le coronavirus

Ce qu'il faut savoir

C'est jour de vote en France ! Le premier tour des élections municipales 2020 se déroule dimanche 15 mars, à partir de 8 heures. Le scrutin a été maintenu in extremis, malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe le pays. Suivez la journée de vote et la soirée électorale en direct sur franceinfo.

Edouard Philippe s'est rendu aux urnes. Le Premier ministre a voté au Havre (Seine-Maritime), où il est candidat. Lors de son vote, très scruté, il est resté à distance des autres électeurs et a signé la liste d'émargement avec son propre stylo, avant de se désinfecter les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique posé sur le bureau de vote.

Des mesures prises contre le coronavirus. Dans les bureaux de vote, on se prépare à accueillir les électeurs dans les meilleures conditions possibles face à l'épidémie : poignées de porte, tables, isoloirs... tout doit être nettoyé avant le vote et des mesures sont prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité. Les plus âgés ont été invités à limiter leurs déplacements et encouragés à donner procuration pour leur vote.

Plus de 900 000 candidats. Près de 47,7 millions d'électeurs, dont 330 000 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne, sont appelés à voter, pour élire leur conseil municipal et, in fine, leur maire. Au total, ce sont 902 465 candidats qui briguent l'un des 500 000 sièges de conseillers municipaux dans les 34 967 communes de France. Autre volet du scrutin, les électeurs votent également dimanche, avec le même bulletin, pour élire les 67 000 conseillers qui les représenteront au sein des intercommunalités, qui détiennent l'essentiel du pouvoir local.

Une forte abstention ? L'urgence sanitaire laisse présager un nouveau record d'abstention, alors que le taux de participation aux municipales – 63,55% au premier tour en 2014 – diminue déjà depuis trente ans.

