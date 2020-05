Carte du déconfinement : que changent les couleurs pour les départements ?

À partir du jeudi 7 mai, il n’y aura plus que du vert et du rouge sur la carte du déconfinement. D’un département à l’autre, cela change quoi ? "Dans un premier temps, il n’y aura pas énormément de changement d’un département à l’autre. Il y en aura deux essentiels : cela concerne les collèges, les parcs et jardins. En zone verte, ils pourront rouvrir, en zone rouge, ils resteront fermés", explique le journaliste Julien Gasparutto sur le plateau du 12/13.

"Tout ceci n’est pas figé"

"Pour tout le reste, les règles seront les mêmes dans tous les départements. Que ce soit pour l’obligation de porter un masque dans les transports, le droit de rouvrir les écoles maternelles et primaires, les commerces, mais pas les restaurants ou les bars, ou encore l’interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes. Mais attention, prévient Matignon, tout ceci n’est pas figé et va évoluer en fonction de l’épidémie", ajoute le journaliste.

