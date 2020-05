Carte du déconfinement : la France en vert, sauf l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane qui passent en orange

Depuis la fin du confinement, le virus a perdu du terrain et le gouvernement a présenté ce 28 mai une carte de France en grande majorité composée de vert. L'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane vont néanmoins faire l'objet d'une vigilance particulière.

C'est une carte presque entièrement peinte en vert que le gouvernement a présentée lors de sa déclaration sur la deuxième phase du déconfinement. Censée représenter l'intensité de la circulation du virus et les capacités des systèmes de soins pour l'affronter, cette carte a bien évolué depuis le 7 mai, date de sa dernière actualisation.

>> Suivez notre direct sur les annonces du gouvernement

Autrefois en rouge, les régions Hauts-de-France et Grand Est sont ainsi passées au vert, tandis que la région Ile-de-France et les départements de Mayotte et de Guyane doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et passent en orange.

"Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’Ile-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs", a déclaré Edouard Philippe. "Dans ces départements oranges, le déconfinement sera, pour trois semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire."

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé "la réouverture des parcs et jardins en zone orange", notamment à Paris, à partir du 2 juin. Il y aura toutefois des "contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange", comme le maintien de la limitation des rassemblements à dix personnes.

Le reste du territoire est donc classé "vert". Dans ces zones, les collèges et les lycées pourront rouvrir plus vite que prévu, a déclaré le chef du gouvernement.