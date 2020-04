Carte de déconfinement : que va-t-elle impliquer le 11 mai ?

Les premières cartes de l'épidémie de Covid-19 par département ont été dévoilées en début de soirée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 30 avril. On y retrouve trois couleurs : du rouge, du vert et du orange. "Sur cette première carte, en rouge sans surprise le quart nord-est, les régions les plus touchées par l'épidémie, Grand Est et Île-de-France", explique sur le plateau du 19/20, la journaliste Frédérique Prabonnaud. On retrouve également la Haute-Corse en rouge. "Plus surprenant, le Lot, à cause de passages aux urgences de cas possibles. Mais peut-être que ce département repassera plus tard au vert", précise-t-elle.

La carte du 7 mai sera décisive

"Cette carte est évolutive. Pour l'instant, deux critères sont pris en compte : la circulation active du virus, et le niveau de saturation des services de réanimation. Il manque encore le critère essentiel, le système de test", rappelle la journaliste. La carte va évoluer chaque jour jusqu'au 7 mai, date à laquelle la couleur des départements déterminera les conditions plus ou moins strictes du déconfinement du 11 mai.

