Carry-le-Rouet : quelle journée pour les Français en quarantaine ?

Premier jour de quarantaine sous le soleil méditerranéen, et vue imprenable sur la mer. Le centre de vacances de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) comporte entre autres une aire de jeux pour les enfants, alors que des adultes se reposent sur des transats. Deux semaines de confinement pour les 180 Français rapatriés de Wuhan (Chine). Les personnes transférées à l'hôpital et testées négatives ne sont pas revenues au centre. Au programme de la journée : test du coronavirus et entretien médical.

Des examens "pas très contraignants"

Les médecins et les infirmiers volontaires de la Croix rouge présents sur place effectuent un suivi quotidien. "Ce sont des examens qui sont courts et pas très contraignants. Ils ont donc tout le temps de se détendre et de penser à autre chose", explique le bénévole Théo Mergez. Aucune visite n'est autorisée à l'intérieur du centre. Mais un journaliste a pu apporter des affaires à ses trois collègues. Ces affaires sont ensuite passées par un sas de décontamination.

Le JT

Les autres sujets du JT