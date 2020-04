"C'est quelque chose d'unique" : les pèlerins confinés suivront les les fêtes pascales à Lourdes sur internet

Face à la pandémie de coronavirus, le sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées) a fermé à la mi-mars. Le lieu de prières et de pèlerinages est interdit d'accès. Les chapelains se préparent à assurer les célébrations en direct sur TV Lourdes.

C'est une ville déserte. Le sanctuaire de Lourdes, qui accueille 6 millions de pèlerins par an, a fermé ses portes le 17 mars dernier, en pleine crise sanitaire du coronavirus. La grotte de Massabielle, où se pressent habituellement les fidèles, est vide, hormis la présence des chapelains qui célèbrent le rosaire devant leurs webcams.

Les pèlerins et les fidèles ne pourront pas venir se recueillir lors des célébrations de Pâques. Une situation unique, reconnaît Mgr Olivier Ribadaud Dumas, recteur des sanctuaires. "Le sanctuaire a été fermé à deux occasions, pour des périodes très courtes pendant la seconde Guerre mondiale", explique le recteur. "Le sanctuaire a dû fermer lorsque le trafic ferroviaire a été interrompu, et puis après les inondations de 2013, il a fermé trois jours pour permettre que le sanctuaire puisse retrouver la capacité d'accueillir les pèlerins", affirme-t-il. "Fermer pour une aussi longue durée, au moment des fêtes pascales, c'est quelque chose d'unique."

Le sanctuaire vit uniquement des dons, des offrandes des fidèles qui viennent en pèlerinage, des dons pour les cierges... Nous n'avons plus rien.Mgr Olivier Dumasà franceinfo

Quant aux hôtels qui accueillent en moyenne deux millions de nuitées, leur situation est délicate. Pascal Martin propriétaire de l’hôtel Beau Séjour. "Tout ce qui était annoncé s'est défait", déplore-t-il. "Même sur des dates lointaines, les gens ont été précautionneux d'annuler. Tout est parti sur un point très bas, et là je peux vous assurer que nous sommes vides donc il n'y a aucune vue d'ensemble sur la saison 2020."

Des messes retransmises sur TV Lourdes

Dans le centre-ville de la cité mariale, quelques magasins restent ouverts dont la quincaillerie de Joël pour rendre service. "Disons qu'on travaille plus sur le dépannage, sur le service, on est là toute l'année alors sur des périodes difficiles, si on ne peut pas aider les gens. Il faut faire notre métier", assure Joël. "C'est vrai qu'on a pas mal de dépannages électroménagers, et on essaie de dépanner au mieux les clients. Alors des fois ça peut, et des fois on n'y arrive pas."

En cette semaine Pascale, les chapelains et prêtres lourdais ont mis le paquet virtuellement : chapelets de 7 heures à 20h30 et messes, le tout retransmis sur TV Lourdes, la chaîne YouTube et Facebook live. Il faut faire vivre en ligne cette présence divine, selon les catholiques, mais en l’absence des fidèles.