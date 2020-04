"C'est complètement illogique" que l'ARS refuse des masques de protection aux avocats, selon le bâtonnier du barreau de Marseille

Les barreaux de Marseille et Paris ont déposé des recours au Conseil d'Etat afin d'obtenir des équipements de protection contre le coronavirus.

"C'est complètement illogique, c'est infondé en droit", que l'ARS refuse des masques de protection aux avocats du barreau de Marseille, dénonce le bâtonnier du barreau de Marseille Maître Yann Arnoux-Pollack mardi 14 avril sur franceinfo, alors que le Conseil d'Etat examine le même jour les recours des barreaux de Marseille et de Paris demandant d'obliger l'Etat à fournir des masques, des gants et du gel hydroalcoolique aux avocats se rendant aux audiences.

Le barreau de Marseille, troisième barreau de France avec 2 400 avocats, a décidé de déposer ce recours le 6 avril, après que l'ARS Paca a opposé une fin de non-recevoir à des demandes précédentes datant des 15 mars et 2 avril pour obtenir des protections contre le covid-19. L'ARS a indiqué "que les gestes barrières devaient amplement suffire pour nous protéger dans le cadre de l'exercice de nos missions", explique le bâtonnier.

Risque de contamination en chaîne

"Sauf que ce mode de fonctionnement est difficilement audible" pour Yann Arnoux-Pollack car les avocats sont amenés à avoir des entretiens confidentiels avec leurs clients qui sont "par principe rapprochés, et de fait il y a un risque de contamination dans les deux sens : le prévenu peut vous contaminer vous et vous pouvez contaminer votre famille derrière, et l'avocat qui serait atteint du covid-19 sans le savoir peut contaminer un prévenu qui, quand il retournera en détention, va contaminer la maison d'arrêt". De même, les audiences dans les tribunaux regroupent plusieurs acteurs de la justice qui peuvent à leur tour se contaminer entre eux.

"Je ne comprends pas le mode de raisonnement du gouvernement qui, alors qu'il a des masques en stocks, alors que l'Académie de médecine dit 'il faut les porter', alors que la ministre de la Justice dit que la justice doit continuer parce que c'est un service public indispensable, se refuse à fournir aux acteurs de la justice des masques de protection", critique le bâtonnier.

Déjà plusieurs recours rejetés

Le Conseil d'Etat a déjà été amené à se prononcer sur plusieurs recours de ce type depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et il les a tous rejetés. Mais ça ne suffit pas à décourager les avocats : "La caractéristique des avocats, et notamment du barreau de Marseille, c'est d'être combatif. C'est pas parce que les autres perdent que nous, on va rester dans notre coin à dire que c'est dommage. Nous, on fait un constat, on se bat. Après, si on perd, on estimera que la défaite était injustifiée. (…) Et puis si on gagne tant mieux parce que ce sera logique. Peu importe qu'il y ait eu des échecs avant, nous on s'est toujours battu et on ne courbe pas l'échine".