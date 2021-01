Belgique : à la rencontre des \"Covid Boys\" de Bruxelles

Avec plus de 20 000 décès, et 700 000 cas confirmés, la Belgique fait partie des pays d’Europe les plus touchés par l’épidémie de Covid-19. Oscar et Édouard, couverts d’une blouse de la tête au pied, se sont lancés trois missions : ils distribuent du gel désinfectant aux Bruxellois, font de la sensibilisation et enfin tentent de faire respecter les règles sanitaires liées à la pandémie. Ils se déplacent avec un mètre, et indiquent par exemple la distance à respecter entre chaque personne.

"Ils nous informent bien"

Leur action est appréciée. "J’aime leur manière de présenter les choses, explique un passant. Ils ne sont pas insistants, ils nous informent bien, ils sont plein d’énergie". C’est après la perte de leur emploi, pendant le premier confinement, qu’ils ont décidé de se lancer en tant que "Covid boys". "On s’est dit 'on se met ensemble, on achète des costumes et on y va avec la bonne humeur et notre énergie de jeunesse !'" racontent-ils. Aujourd’hui, Oscar et Édouard forment d’autres futurs "Covid boys".