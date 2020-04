BD, bande dessinée. La naissance de l'art moderne et la BD se joue du confinement 2

PLONGEZ DANS LE PARIS DE 1865 ! (NEJIB, GALLIMARD BD / NEJIB, GALLIMARD BD)

De Monet à Caillebotte, de Cézanne à Pissarro et Sisley, l’impressionnisme fut d’abord une affaire collective. Néjib fait revivre avec vigueur les années qui virent naître à Paris l'art moderne.

Le monde de l'art change

Plutôt que de brosser le portrait de l’un ou l’autre des membres fondateurs d’un mouvement dont les œuvres drainent encore les foules aujourd’hui, le dessinateur Néjib a choisi de donner un visage inconnu au grand bouillonnement artistique de la fin du XIXe siècle : celui d’une jeune femme venue d’Amérique qui, déguisée en homme, fera tout pour intégrer le temple de la peinture académique : l’école des Beaux-Arts de Paris. Pendant ce temps-là, son frère découvrira la révolution picturale sur le motif en forêt de Fontainebleau. La série de Néjib a pour titre Swan, le prénom de son héroïne.

Quand on y réfléchit bien, en 20 ans, on a produit peut-être une trentaine d’immenses peintres à Paris, à la Chaussée-d’Antin et à l’école des Beaux-Arts. Pour moi, c’est un vrai mystère. J’essaie de comprendre comment tous ces gens qui se fréquentaient dans deux ou trois cafés et autant de galeries, qui se croisaient au Louvre à copier les grands maîtres, ont pu faire des choses aussi fortes et différentes, entre les pompiers, les modernes ou les naturalistes. C’est une période cruciale de l’histoire de l’art. Néjib

Les grands noms ne sont pas totalement absents. Manet et Degas tiennent ici les premiers rôles, comme les grands frères de cette nouvelle scène aussi provocante que talentueuse.

Manet, c’est vraiment le Parisien séduisant, bravache. Sûr de lui, il sait très bien qu’il s’oppose à tout un système. Degas est beaucoup plus introverti, mystérieux et complexé. Ils sont tous très différents, mais partagent tous un besoin d’indépendance et de transgression. Néjib

Néjib, Swan, déjà deux albums parus, aux éditions Gallimard Bande dessinée.

_____________________________________________________

La BD du samedi 4 avril 2020

La BD se joue du confinement (2)

Lecture gratuite de BD sur les sites et les plateformes des éditeurs. (CASTERMAN)

Cette semaine, nous donnons un coup de projecteur sur les maisons d'édition qui mettent des albums et des histoires en lecture gratuite sur leurs sites et leurs plate-formes. Une occasion de découvrir des classiques et de donner envie de retourner dans les librairies quand le confinement sera levé.

La chaleur du désert

La chaleur du désert vous enveloppe dès la première page de Au nom d’Allah le miséricordieux, la nouvelle extraite de l’album Les Éthiopiques, que les éditions Casterman proposent en lecture gratuite sur leur site jusqu’à demain soir. Corto Maltese y chevauche un chameau et a troqué son légendaire costume de marin à redingote et casquette pour le turban du méhariste. Jusqu’à demain également découvrez, La Conga des bananes, extraite d’un autre album de Corto Maltese intitulé Corto toujours un peu plus loin.

Pour les éditions Delcourt, il faut passer par les plate-forme spécialisées BD comme Iznéo, Sequencity, Comixology ou BDBuzz. Vous y lirez gratuitement le tome 1 des Légendaires, la série phare des cours de récré, et des récits complets comme l’inénarrable Le Grand Méchant Renard, chef-d’œuvre tendre et burlesque pour petits et grands. Le Renard en question voudrait être fidèle à sa réputation de pilleur de poulailler et le voici qui se retrouve à jouer les papas poules avec une couvée de poussins à peine sortis de l’œuf. Immanquable !

Du polar chez Dupuis

Du polar avec Fatale, l’adaptation du roman noir de Jean-Patrick Manchette chez Dupuis par Max Cabanes - ça, c’est pour les adultes. Mais aussi le tome 12 de Soda, la série humoristique du regretté scénariste Philippe Tome dont le héros, flic à New-York, fait croire à sa mère fragile du cœur qu’il est pasteur. Soda, c’est tout public. À lire en famille et toujours gratuitement.

Dupuis met aussi en accès libre pour un mois sa Webtoon factory, c’est-à-dire les BD spécialement faites pour le numérique. Pour lire, il faut scroller, dérouler l’histoire de haut en bas. Spécialement adapté à la lecture sur mobile. Notre titre préféré : Walter Appelduck, le cow-boy stagiaire de Fabrice Erre et Fabcaro.

Du côté de Dargaud

Chez Dargaud, on a le choix entre l’humour de Jul avec Silex and the city et celui de James Dans mon open space ; on trouve de la bd pour enfants avec Pico Bogue, Sardine de l’espace et Boule et Bill ; et si vous ne les connaissez pas encore, on vous propose les premiers tomes des séries à succès Blake et Mortimer, Murena, XIII ou Le Scorpion.

Glénat a choisi la formule "Un manga par jour". À découvrir, Les Gouttes de Dieu ce dimanche, puis Horion lundi, Tinta Run mardi, Cagaster mercredi, et ainsi de suite jusqu’au Voleur d’estampes dimanche prochain.

Enfin, cette semaine les éditions du Lombard ont préparé pour les plus jeunes un programme tout entier axé sur Les enfants de la Résistance. On peut lire le tome 1 de la série et jouer avec les héros Lisa, François et Eusèbe. Jeu de piste, coloriage et dossiers pédagogiques sur le site lelombard.com.