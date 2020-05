Bas-Rhin : comment une usine se prépare au déconfinement

La formation sanitaire est devenue un passage obligé pour tous les salariés qui reviennent sur le site d’un fabricant de meubles et de rangements du Bas-Rhin. Bon usage des masques, lavage des mains, distance de sécurité, face à la menace du Covid-19, c’est tout un nouveau protocole qu’il faut intégrer. "On a les gestes barrière d’une part, mais on a le balisage, on a toutes les procédures de nettoyage. Le but, c’est vraiment de les accueillir dans les meilleures conditions", explique Cécile Durupt, animatrice hygiène sécurité environnement.

Vestiaires et postes de travail réaménagés

Après six semaines de fermeture, l’usine redémarre peu à peu avec les salariés volontaires et une organisation en partie repensée. Vestiaires et salles de pauses ont été réaménagés, tout comme certains postes de travail, pour éviter les contacts. 200 salariés sur 600 sont ainsi de retour au travail même si les machines tournent encore au ralenti.

Le JT

Les autres sujets du JT