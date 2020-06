Bars et restaurants : derniers préparatifs avant la réouverture

J-1 avant la réouverture et grand ménage dans un restaurant de Rennes (Ille-et-Vilaine) lundi 1er juin. Sol, chaises, tables, bar… tout doit être propre. "On nettoie les verres, désinfection des plans de travail, et puis on remet en place les frigos", explique Gary Cheval, le restaurateur. Après deux mois de fermeture, il faut aussi relancer les cuisines. Hormis les produits frais, l’essentiel des aliments a été livré vendredi.



"La capacité maximale passe de 140 à 100 couverts "

Pour Alexandre Vialan, le chef et son équipe, une journée compte à rebours vient de commencer. "On va finir dans les alentours de 16 heures - 17 heures. Le temps de bien tout ranger", confie-t-il. En salle, une nouvelle organisation est mise en place. Pour respecter la distance entre les clients, la capacité maximale passe de 140 à 100 couverts. Pour le patron, c’est malgré tout le soulagement.

