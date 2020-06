Bac 2020 : réviser pour le rattrapage

Dans le strict respect des mesures sanitaires, ces élèves de terminale ont repris depuis une semaine le chemin du lycée. Leur moyenne sur les notes de contrôle continu est comprise entre huit et dix sur vingt. Insuffisant pour obtenir le bac. Ils devront donc passer les oraux de rattrapage. Dans cette salle de physique-chimie, ils travaillent l’histoire et la géographie.

Repêchage

"Ils auront finalement une meilleure préparation qu’ont habituellement les élèves qui passent le rattrapage, parce que d’habitude on boucle le programme en toute fin d’année et là on a un peu de temps pour les préparer dans les conditions de l’examen à cet oral", indique Sophie Vergnes, professeure d’histoire et de géographie. Sur les 460 élèves de terminale de ce lycée de Toulouse (Haute-Garonne), une soixantaine suivra ces séances de remise à niveau. Le repêchage est prévu du 8 au 10 juillet.

