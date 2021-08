Automobile : une rupture de stock de voitures neuves

La crise sanitaire entraîne depuis des mois une pénurie de matières premières et notamment de semi-conducteurs, indispensables à l'industrie automobile. Les délais de livraison de voitures neuves s’allongent, et il faut compter plusieurs mois. Les concessionnaires tentent de s’adapter. "J’ai commandé une voiture neuve mais je n’ai pas de délai dessus, on m’avait promis un véhicule sous quinze jours et deux mois après j’attends toujours", raconte une cliente. Et elle n’est pas la seule. Selon AutoPlus, pour une Renault Clio normalement livrée en deux mois, il faut patienter quatre mois. Pire, pour une Peugeot 5008, ce n’est plus trois, mais huit mois d’attente. Pour certaines voitures, il faut également faire une croix sur certains détails.



Pas de garantie pour les achats entre particuliers

La journaliste Anne Sylvain était sur le plateau du 19/20, le lundi 23 août, pour répondre à certaines questions sur le sujet. "Si vous achetez un véhicule en passant par un professionnel, vous pourrez bénéficier d’une garantie légale de six mois, elle est obligatoire. Si vous préférez acheter votre véhicule auprès d’un particulier, il n’y aura pas de garantie (…) premier conseil dans ce cas : vérifiez le contrôle technique. Autre conseil : demandez le carnet d’entretien. Enfin, demandez une copie de la carte grise", a décrypté la journaliste.