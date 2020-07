Automobile : les ventes s’envolent grâce à la prime à la conversion

Avec le confinement, imposé en raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses voitures attendent de trouver preneurs dans les concessions. Depuis quelques semaines, les ventes s’envolent. Après deux mois, les concessions automobiles retrouvent des couleurs. De nombreux Français continuent de ne pas vouloir prendre les transports, notamment pour leurs vacances d’été. Un succès notamment expliqué par la prime à la conversion.

Jusqu’à 5 000 euros pour une voiture électrique

Cette prime est sous conditions de revenus, et subventionne l’achat d’un véhicule récent, en échange de la reprise d’un véhicule ancien. Jusqu’à 3 000 euros pour une voiture thermique, et 5 000 euros pour une électrique. "On a beaucoup de clients qui sont des anciens clients, qui viennent avec des voitures un peu vieilles, ce qui fait tourner le parc automobile", explique Christian Noël, gérant d’une concession à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT