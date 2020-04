Attestation numérique de déplacement : "Aucune donnée saisie" n'est conservée, affirme Christophe Castaner

Le ministre de l'intérieur assure que "la seule condition essentielle" à la mise en place d'outils numériques pour aider à gérer la crise sanitaire liée au coronavirus, "c'est que nous ne renoncions jamais" à nos principes comme "la liberté individuelle".

Une attestation numérique de déplacement dans le cadre du confinement a été mise en ligne depuis lundi 6 avril au matin par le gouvernement. "Aucune donnée saisie" n'est conservée, a assuré Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, invité de franceinfo.

>> Les dernières informations sur la pandémie de coronavirus dans notre direct.

Une fois rempli, le formulaire émet un fichier PDF avec un QR code. Les forces de l'ordre peuvent le scanner à distance et aucune donnée saisie n'est intégrée dans un fichier. Rien n'est stocké, aucun fichier n'est constitué.Christophe Castaner, ministre de l'Intérieurà franceinfo

Pour le moment, cette attestation numérique "fonctionne, c'est en complément des attestations papier qui sont toujours valides", explique le ministre.

En ce qui concerne un éventuel traçage numérique au moment du déconfinement, Christophe Castaner a expliqué que "nous sommes dans un combat long et difficile et il faudra s'appuyer sur toutes les intelligences et le numérique peut contribuer à cela. Aujourd'hui, nous travaillons à regarder ce qui se fait et à envisager la mise en place d'outils à la seule condition essentielle, c'est que nous ne renoncions jamais aux principes auxquels nous sommes attachés et la liberté individuelle fait partie de ces principes-là", a-t-il ajouté.