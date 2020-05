Attestation de déplacement à plus de 100 km, mode d'emploi

Le mardi 12 mars, personne n'a été verbalisé : le décret d'application de l'interdiction de se rendre à plus de 100 kilomètres de son domicile n'était pas entré en vigueur. À présent, il l'est. "On peut télécharger la déclaration de déplacement sur le site du ministère de l'Intérieur, rapporte le journaliste Denis Sébastien, en direct de Lyon (Rhône). Désormais, il faut en être muni dès que l'on réalise un trajet qui conduit à s'éloigner de plus de 100 kilomètres à vol d'oiseau de son domicile. Seule exception : si ce trajet reste à l'intérieur des limites de son département de résidence".

Une amende de 135 euros

Plusieurs motifs de déplacement sont prévus, comme des raisons professionnelles, de santé ou familiales. "Mais, attention, il faudra pouvoir présenter un document en cas de contrôle, justifiant ce déplacement, comme une attestation d'employeur, par exemple, reprend le journaliste. Il faudra également produire un justificatif de domicile de moins d'un an. Les personnes qui ne respecteraient pas ces obligations encourent une amende de 135 euros".

