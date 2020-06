Après l'épidémie de coronavirus, les soignants manifestent pour réclamer plus de moyens

Ils étaient devenus des héros face au Covid-19. Trois mois plus tard, les blouses blanches sont à la rue. À Périgueux (Dordogne), ils réclament une réforme de la santé, avec la reconnaissance de leurs diplômes et de leurs qualifications. "On ne veut pas d'un retour en arrière, on ne veut plus que ça soit des administratifs qui décident de tout", rapporte une manifestante. "Nos revendications salariales, ce sont des hausses salariales, mais aussi nous donner les moyens humains et matériels pour fonctionner", rajoute un soignant présent.

Les habitants mobilisés

À Orléans (Loiret), les aides à domicile ont rejoint le mouvement aux côtés des médecins, des aides-soignants et des infirmiers. Pour tous, la priorité est avant tout l’augmentation des salaires. 300 euros d’augmentation sont demandés pour l’hôpital public et les Ehpad. À Caen (Calvados), les jeunes internes du CHU sont également dans le cortège. Un message qui ne laisse pas indifférents les habitants, qui se sont joints à la manifestation.