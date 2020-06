DIRECT. Les soignants manifestent partout en France pour demander plus de moyens après l'épidémie de coronavirus

Ce qu'il faut savoir

"Finis les applaudissements, place aux rassemblements" : après trois mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants, infirmiers et personnels de santé vont battre le pavé, mardi 16 juin, un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital, en plein "Ségur de la santé". "Après 14 mois de mobilisation et une crise sanitaire, un retour à 'l'anormal' est inenvisageable. Pour les usagers, ce n'est plus le temps d'applaudir les soignants mais de soutenir nos revendications", insiste le Collectif Inter-Hôpitaux, fer de lance d'un mouvement engagé voilà un an. Suivez ces mobilisations dans notre direct.

Vers une revalorisation des salaires ? Les soignants, en première ligne face au Covid-19, réclament un "plan de recrutement" et une "revalorisation générale des salaires", de l'ordre de 300 à 400 euros, selon les syndicats. Ils souhaitent aussi "l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits". Concernant les hausses de salaire promises dans le cadre du "Ségur de la santé", "le rendez-vous est fixé" avec les soignants, a assuré lundi Olivier Véran. "D'ici à début juillet ils auront toutes les réponses aux questions qu'ils posent et aux revendications qu'ils portent légitimement."

Plus de 200 rassemblements. De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux...). La plupart de ces manifestations se tiendront devant des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux, où la CFDT elle aussi a déposé un préavis de grève. Des aides à domicile et associations de retraités ont également prévu de se joindre aux mouvements.

Les leaders syndicaux à Paris. A Paris, une manifestation est prévue à 13 heures devant le ministère de la Santé, en présence de plusieurs leaders syndicaux, dont Philippe Martinez (CGT) et Yves Veyrier (Force ouvrière). "On nous dit qu'on va faire un diagnostic de la réalité de l'hôpital" lors du "Ségur de la santé", "le diagnostic, il est fait. C'est des réponses qu'attendent les soignants", a souligné Philippe Martinez vendredi matin sur franceinfo, citant "le problème du manque de personnels, le problème de la reconnaissance des diplômes et des qualifications, les fermetures de lits".