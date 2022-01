Une crise peut en amplifier une autre. L'arrivée de l'épidémie de Covid-19 en France a accru la tension dans les hôpitaux du pays, où les mouvements de grève se succèdent ces dernières années, en particulier dans les services d'urgence. Manque de moyens, de personnel, cadences difficiles à tenir : le diagnostic posé par les différents syndicats de médecins, d'infirmiers et d'aide-soignants laisse entrevoir un hôpital à bout de souffle.

Applaudis par la population et le gouvernement, les soignants ont récemment reçu des primes et des promesses d'amélioration. Mais ils continuent de protester contre la gestion des hôpitaux publics et notamment contre la suppression progressive des lits d'hôpitaux – un phénomène qui dure depuis vingt ans.

