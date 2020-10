Angleterre : de nouvelles mesures pour affronter la deuxième vague de coronavirus

De nouvelles mesures ont été annoncées par Boris Johnson, le Premier ministre anglais, pour affronter la deuxième vague de coronavirus en Angleterre. "C'est dans la région de Liverpool que seront appliquées les mesures les plus strictes" à partir de mercredi 14 octobre, rapporte le journaliste Matthieu Boisseau en direct de Londres pour le 20 Heures de France 2, lundi 12 octobre. Les pubs, les casinos et les salles de sport seront fermés. Les mariages ne seront plus célébrés, et il sera interdit de rencontrer des personnes d'un autre foyer.

Plus de malades hospitalisés qu'en mars

Les autorités ont également annoncé que trois hôpitaux de campagne, construits au début du mois de mars, allaient être rouverts. "Ce n'est pas un reconfinement, certes, mais ça commence vraiment beaucoup à y ressembler", note le journaliste. "Les hôpitaux anglais accueillent en ce moment plus de malades du coronavirus qu'ils n'en soignaient à la fin du mois de mars, c'est-à-dire juste avant le premier confinement."

