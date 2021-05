Amiens : des salariés de la Croix Rouge distribuent des autotests gratuitement aux terrasses du centre-ville

Des salariés de la Croix Rouge distribuent gratuitement des autotests aux terrasses du centre-ville d'Amiens (Somme), rapporte France Bleu Picardie jeudi 27 mai. Depuis deux semaines, ces salariés missionnés par l'Agence régionale de santé (ARS) s'installent sur la place du don, dans le quartier Saint-Leu. Sur leur stand, 700 autotests qu'ils offrent aux clients des terrasses.

Opération prévention

Avec cette initiative, ils entendent faire de la prévention et rappeler les gestes barrières. "Le principe est de les inciter à s'autotester avant de se réunir et leur faire comprendre que c'est plus sécurisé", explique Maxence Wicke, coordinateur départemental dans la Somme pour les médiateurs lutte anti-Covid de la Croix-Rouge.

Ce sont apparemment les plus jeunes qui sont le plus réceptifs à la démarche. Mais il faut sans cesse "rappeler que c'est nécessaire et inoffensif de se tester. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de boire en terrasses que le virus est derrière eux", souligne le coordinateur de la Croix-Rouge. D'autres opérations du même type seront menées dans les centres de vaccination de la région.