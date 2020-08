Alsace : des ordonnances contre le port du masque

Voici l’objet de la polémique : un certificat médical contre le port du masque. C’est ce que délivrait à ces patients le médecin de ce cabinet le docteur Engerer. On pouvait également obtenir le document par Internet. "Il n’y a aucune raison de porter le masque, aucune. On a fait peur aux gens, on leur casse leur immunité, on les soumet, c’est une soumission", indique le docteur Eve Engerer, médecin généraliste. Dans le village de Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin), ces certificats créent la polémique.

Une enquête lancée, le procureur saisi

"Je trouve cela très courageux de sa part sachant qu’il y a très peu de médecins qui osent prendre position", indique une passante. "Ce n’est pas du tout bien, pour moi il faut porter le masque, pas que pour soi mais pour protéger les plus anciens surtout", indique une autre femme. L’Ordre des médecins du Bas-Rhin a lancé une procédure disciplinaire et précise que ces certificats n’ont aucune valeur. L’Agence régionale de santé a saisi le procureur.

