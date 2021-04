Allocution d'Emmanuel Macron : le point sur les nouvelles mesures annoncées

Mercredi 31 mars, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau tour de vis désormais valable sur tout le territoire pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19. Après le lundi de Pâques, dès mardi 6 jusqu'au vendredi 9 avril, tous les établissements scolaires seront fermés, mais les cours seront maintenus en distanciel de la maternelle jusqu'au lycée. Du samedi 10 au dimanche 25 avril, toutes les zones seront en vacances. Enfin, du lundi 26 au vendredi 30 avril, les primaires et maternelles retourneront en cours, mais le distanciel sera alors de mise pour les collèges et les lycées.

Télétravail systématique

Les étudiants ne sont pas concernés : ils pourront continuer de se rendre en cours une journée par semaine. De plus, les restrictions qui étaient en vigueur jusqu'ici dans 19 départements s'étendent désormais à tout l'Hexagone. Une exception est faite pour ceux qui voudraient voyager ce week-end de Pâques pour s'isoler. Le couvre-feu à 19 heures sera maintenu partout et le télétravail sera systématisé. "J'appelle tous les employeurs et les télétravailleurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent", a lancé le chef de l’Etat.

Concrètement, à partir du samedi 3 avril, le télétravail sera systématique, les commerces non-essentiels fermés, et les déplacements interdits au-delà de 10 km autour du domicile. Enfin, à partir du mardi 6 avril, les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf motif impérieux.

Concernant la vaccination, les personnes âgées de 60 à 70 ans pourront recevoir leur première dose à partir de mi-avril. Pour les 50 ans et plus, la vaccination démarrera à partir de mi-mai. Emmanuel Macron a également fixé pour objectif 10 000 lits de réanimation au lieu de 7 500 actuellement. Pour finir, à partir de la mi-mai, certaines terrasses pourraient rouvrir sous conditions. Une réouverture progressive des lieux de culture, des salles de sport et des cafés-restaurants serait aussi possible d'ici l'été, là aussi sous conditions.