Allemagne : 1 331 salariés d’un abattoir infectés par le coronavirus

La pandémie est toujours d’actualité. En Inde, aux États-Unis et en Europe, les appels à la prudence se multiplient. En Suisse, en sept jours, le nombre de cas a augmenté de 30% et en Allemagne, un nouveau foyer cause l’inquiétude.