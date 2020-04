Alimentation : les prix s’envolent à cause du coronavirus

Le panier moyen des Français a augmenté de quelque 25%, selon l’UFC-Que choisir. La hausse moyenne des fruits et légumes est de 9% : 9% pour les pommes Golden, 25% pour les tomates biologiques en grappe. D'autres aliments flambent également : +14% pour la farine, +5% pour les pâtes et +12% en général pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Pénurie, transports...

Les produits d’hygiène sont en nette hausse, comme le savon (+10%) ou les lingettes nettoyantes pour la maison (+20%). Les raisons de ces augmentations sont le fait de trois causes principales, explique mercredi 22 avril la journaliste de franceinfo Julie Poirier, : la pénurie, les fruits et légumes français plus chers que les produits importés qui n’arrivent plus en raison de l’épidémie de coronavirus et l’envolée du coût des transports.



Le JT

Les autres sujets du JT