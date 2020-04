Air France : des masques pour tous ?

C’est une première décidée dans l’urgence. Depuis lundi 20 avril, Air France distribue, à ses frais des masques, à certains de ses passagers. "Dans les cas où la distanciation n’est pas possible", précise la compagnie aérienne. L’objectif est d’éviter une scène comme celle filmée par une équipe de France Télévisions, samedi 18 avril, lors d’un vol Paris-Marseille. L’avion est complet, et les passagers contraints de s’asseoir côte à côte, parfois sans masque.

La compagnie assure fournir des masques à tous ses voyageurs

"Dans la file, pour monter dans l’avion, ils nous disent de rester à un mètre et dès qu’on arrive dans l’avion, on est tous agglutinés", raconte un passager. "Au lieu de mettre un avion, on devrait en mettre deux, même si ce n’est pas économique", commente une passagère. Désormais, quand elle ne peut laisser un siège libre entre deux voyageurs, la compagnie assure fournir systématiquement un masque de type chirurgical à chaque passager. Une démarche insuffisante selon certains chercheurs.