Coronavirus : Air France n'est pas en mesure de donner un programme de vols pour cet été

Si elle travaille actuellement sur des hypothèses, la compagnie afirme ne pas être mesure de communiquer sur le nombre d'avions en circulation pendant les grandes vacances.

Les avions d'Air France vont-ils voler cet été ? Si la compagnie aérienne affirme travailler sur des plans de vol, dont une hypothèse de 30% de vols en juillet, elle indique à franceinfo, samedi 18 avril, ne pas être en mesure de communiquer à ses passagers un programme pour les grandes vacances en raison de la pandémie de coronavirus. "Il y a pour l'instant trop d'incertitudes sur les déconfinements, en France comme dans les autres pays, pour communiquer sur les futurs programmes, souligne Air France. On ne sait pas quelles frontières seront ou non rouvertes."

La compagnie rappelle néanmoins qu'elle assure toujours la continuité territoriale vers l'Outre-mer et qu'elle dessert toujours en ce moment une dizaine de destinations européennes, des lignes vers l'Amérique, le Brésil, le Mexique ou le Japon.

Actuellement, un vol par jour est assuré vers Marseille, Nice et Toulouse​ en France métropolitaine. Pour l'Outre-mer, un vol par semaine est assuré vers Cayenne et Saint-Denis de La Réunion et deux vols par semaine vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

Des vols hebdomadaires dans le monde entier

En Europe, Air France dessert Amsterdam sept fois semaine, Londres cinq fois par semaine, Stockholm quatre fois par semaine, Lisbonne et Barcelone trois fois par semaine, Athènes, Berlin, Dublin, Edimbourg, Francfort, Genève et Zurich deux fois par semaine et Munich une fois par semaine.

Des vols hebdomadaires sont également assurés vers l'Afrique (Cotonou, Dakar et Abidjan), l'Amérique du Nord (New York, Los Angeles, Montréal, Mexico City) et l'Amérique du Sud (Rio de Janeiro, Sao Paulo) ainsi que vers l'Asie (Tokyo).

La compagnie a également pris en charge ces derniers jours des vols de rapatriement de Français depuis Lima (Pérou), San José (Costa Rica), Pointe-Noire (République du Congo), Bangui (République centrafricaine), Oran (Algérie), et Tunis (Tunisie).