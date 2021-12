Aides aux entreprises : les avances remboursables et les prêts bonifiés sont prorogés de six mois

Ces dispositifs sont destinés à des entreprises touchées par la crise du Covid-19 et qui n'ont pas pu obtenir d'aides suffisantes via le prêt garanti par l'Etat (PGE).

Le gouvernement a décidé de proroger de six mois deux dispositifs visant à aider les entreprises face à la crise : les avances remboursables et les prêts bonifiés à destination des PME et ETI en difficulté qui n'ont pu obtenir de prêt garanti par l'Etat (PGE) ou un PGE insuffisant sont prolongés jusqu'au 30 juin 2022, selon un décret publié vendredi 31 décembre au Journal officiel.

Ces aides s'adressent aux entreprises "fragilisées par la crise et n'ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés", d'après le décret pris jeudi par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, au moment où la France est confrontée à une rapide hausse du nombre de cas de Covid-19 liée au variant Omicron.

Un faible nombre d'entreprises concernées

Le montant maximal des avances remboursables pour une entreprise, initialement de 800 000 euros, est porté à 2,3 millions d'euros, dont le remboursement peut être étalé jusqu'à dix ans avec un différé d'amortissement de trois ans. Le nombre d'entreprises concerné par ce dispositif est faible et concerne surtout des PME industrielles qui n'ont pas pu obtenir de PGE, a expliqué le ministère à l'AFP, précisant que environ 200 avances remboursables avaient été jusqu'à présent accordées pour 150 millions d'euros.

Pour proroger ce dispositif mis en place pendant la crise sanitaire, 100 millions de crédits inutilisés en 2021 ont été reportés sur le 2022, selon Bercy. Le gouvernement avait annoncé à la mi-décembre que le cumul d'une avance remboursable ou d'un prêt bonifié avec un PGE serait désormais possible, alors que ce n'était pas le cas auparavant.