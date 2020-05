À la carte. Comment faire face à la crise

Un restaurant fermé à Paris, le 4 mai 2020. (MARIE MAGNIN / HANS LUCAS / AFP)

Après plusieurs semaines de pause pour cause de confinement, À la carte donne la parole chaque jour à des restaurateurs, des métiers de bouche, des professionnels qui se retrouvent impactés d'une façon inouïe par la crise sanitaire.

Faire face à une situation souvent dramatique

Avec Thierry Marx, qui revient pour nos week-ends culinaires, nous nous interrogeons sur la façon dont la restauration peut faire face à la situation dramatique qu'elle traverse.

Et pour garder tout de même une touche d'espoir, ne perdons pas nos bonnes habitudes. Thierry Marx vous offre une recette "post-confinement" pour retrouver le goût du partage avec vos proches : une pizza aux légumes.

Recette d'une pizza aux légumes

Ingrédients pour une pizza :

1/2 litre d’eau un peu fraîche (10 à 14°C), 25 g de sel marin, 5 g de levure de boulanger, 1 kg de farine, 300 g de crème de tomates.

Préparation :

Mélanger les ingrédients, et pétrir à la main. On peut aussi utiliser un robot avec un crochet, pendant 7 à 8 minutes.

Une fois que la pâte est lisse et ferme, laisser reposer 4 à 5 heures.

Étaler la pâte au rouleau sur un plan de travail légèrement fariné. Recouvrir avec la crème de tomates. Garnir avec les légumes de son choix coupés en petits quartiers (tomates cerises, artichauts, poivrons, etc). Arroser d'huile d'olive et rajouter de belles olives noires dénoyautées et coupées en deux. Saupoudrer de parmesan; Ne pas oublier le basilic pour parfumer la pizza.

Enfourner à four chaud, 250°C pendant 7 à 10 minutes (selon la coloration et le choix d'une pâte très plus ou moins grillée). Déguster chaud