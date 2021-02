À Dieppe, des massages gratuits pour les soignants du centre hospitalier et des Ehpad

C'est un acte de générosité. Pour remercier les soignants de la région de Dieppe de leur travail en cette période d'épidémie de Covid-19, Marine Guillou, une masseuse installée sur la commune de Criel-sur-Mer, reçoit gratuitement tous les lundis des professionnels de santé dans son salon.

"Au début, on applaudissait à 20 heures tous ces soignants. C'était bien et du jour au lendemain, plus rien. Je me suis dit : "il faut qu'on leur dise merci". Donc j'ai voulu offrir un soin, car ils en ont bien besoin, on le sent", raconte cette masseuse normande.

Cette initiative rencontre un beau succès auprès des soignants de la région, qu'ils viennent des Ehpad, de cabinets ou du centre hospitalier. "Ça m'a fait du bien. C'est vrai que je suis assez stressé en ce moment avec tout ce qui s'est passé à l'hôpital. On a eu un cluster et on a entendu beaucoup de critiques et moins de soutien", lâche Alexandra, infirmière au centre hospitalier de Dieppe, après sa séance de massage. Les séances du lundi sont déjà complètes jusqu'à fin mars.