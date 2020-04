50% des pharmacies ont reçu des masques grand public

À Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, une pharmacie vient de recevoir des masques grand public, lundi 27 avril. “Depuis ce matin, nous avons déjà vu des dizaines de personnes se rendre dans cette pharmacie”, explique Ignacio Bornacin, journaliste France Télévisions. Ils viennent pour acheter des masques grand public réutilisables.



La pharmacie en a reçu plus de 300 et le premier prix de vente est de 3,49 euros. Si cette pharmacie a des masques, le président de l’ordre des pharmaciens a prévenu : “Aujourd’hui, seulement une pharmacie sur deux aura des masques à vendre. Pour l’autre moitié de ces pharmacies, il faudra encore passer commande avant d’avoir un stock et cela peut prendre encore pas mal de temps”, poursuit le journaliste.

