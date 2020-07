14-Juillet : malgré l'interdiction, de nombreux Parisiens au spectacle du feu d'artifice

Majestueusement, la tour Eiffel s'embrase, s'habille d'un manteau bleu-blanc-rouge. Euphoriques, les Parisiens renouent avec la joie de célébrer le 14-Juillet, malgré l'épidémie. Pour cause de crise sanitaire, impossible d'assister au spectacle de près, les alentours de la tour Eiffel sont fermés. Mais sur les quais et les ponts plus éloignés, les Parisiens sont venus nombreux pour danser et trinquer ensemble, en essayant si possible de garder leurs distances.

Quelques heurts en fin de soirée

Dans la foule, tous les visages ne sont pas masqués, et cette affluence préoccupe tout de même certains Parisiens. "On voulait rester sur le pont, mais là c'est vrai que ça m'inquiète. J'ai amené mes enfants, je pensais que tout le monde allait porter un masque, mais finalement non", se désole une spectatrice. Un 14-Juillet presque ordinaire qui s'est terminé par quelques heurts. En fin de soirée, la police a fait état de quelques mortiers d'artifice et de dégradations.